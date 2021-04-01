РИАМО - 1 апр. Весенний призыв стартовал в России, он продлится 106 дней и закончится 15 июля, распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Согласно положениям документа, в части и подразделения Вооруженных сил России в течение 3,5 месяцев будет направлено более 134 тыс призывников», - говорится в сообщении.

Призыв коснется юношей возрастом от 18 до 27 лет. У потенциальных солдатов не должно быть проблем со здоровьем и оснований для отсрочки.

Юноши, которых заберут в армию в весенний призыв 2021 года, будут служить 12 месяцев.