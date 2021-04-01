РИАМО - 1 апр. Страховые пенсии российских пенсионеров проиндексировали на 3,4%, рост этих выплат производится исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год, сообщается на официальном сайте министерства труда и социальной защиты РФ.

Страховая пенсия выплачивается россиянам с недостаточным трудовым стажем для получения страховой пенсии.

На эти цели правительство России в текущем году выделило около 12,8 млрд. Индексация социальной пенсии в этом году коснется 3,9 млн россиян.

Таки образом, средний размер соцпенсии составил 10 183 рублей. Россиянам, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума, предоставляется социальная доплата.

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