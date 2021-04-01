РИАМО - 1 апр. В России в четверг вступили в силу изменения в Правила проведения экзаменов на права, главное изменение – один практический экзамен вместо двух (автодрома и езды по городу), сообщается на сайте «МВД Медиа».

Теперь будущие автомобилисты не будут сдавать навыки езды по автодрому. Сотрудники ГИБДД будут оценивать умение экзаменуемых только в условиях реального дорожного движения.

Согласно новым правилам сдачи на права, проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается благодаря специальному перечню дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены.

Однако эти правила теперь будут распространяться на тех, кто сдает на право вождения легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. А для кандидатов в водители мототранспортных средств в практической части экзамена ничего не изменится.

Коснутся изменения также и системы штрафных баллов. По новым правилам за неправильные ответы также будут выставлять штрафные баллы. Но теперь их разделят на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. Грубые ошибки будут вынесены в специальный блок.

Экзамен сразу закончится для тех экзаменуемых, которые не пристегнут ремень безопасности или начнут разговаривать по телефону во время движения. Экзамен будет считаться сданным, если кандидат получит менее 5 штрафных баллов.

Кроме того, еще одним принципиальным отличием в новых правилах является возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Это могут быть другие экзаменуемые, представители общественных организаций, автошкол. Такое новшество позволит сделать сдачу экзаменов на права более прозрачной.

Рост пенсий и новые экзамены в ГИБДД: Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года>>