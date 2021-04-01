РИАМО - 1 апр. Подача документов для зачисления детей в 1 класс стартовала в Москве и Подмосковье в четверг.

В школах Подмосковья теперь проверка документов будет проходить удаленно. Раньше родители должны были предоставлять в образовательные учреждения оригиналы документов, которые необходимы для зачисления детей в 1 классы.

До 30 июня можно подать документы в школы, которые расположены по месту регистрации. А с 6 июля начнется прием документу в школу по желанию, то есть не по месту прописки.

Документы на зачисление ребенка в 1 класс в Подмосковье можно подать через региональный портал госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/). А в 1 класс московских школ документы подаются через портал mos.ru. Для этого необходим паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о проживании на закрепленной территории и документы о льготах (если есть).