РИАМО - 1 апр. Летние веранды открываются в столице в четверг, в этом сезоне в мегаполисе будут действовать около 3 тыс. летних заведений общепита, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Летом прошлого года в столице работало около 2,1 тыс. летних веранд. Каждое размещение «летников» контролируется Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Рестораторам следует учесть много важных моментов при открытии веранд. Так, инспекторы этим летом будут контролировать площадь летних кафе. Важно, чтобы она не превышала разрешенных границ, а также, чтобы летние заведения не мешали движению пешеходов.

Также важно учесть, чтобы внешний вид веранды соответствовал архитектурному облику мегаполису.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса летние веранды в Москве открылись 16 июня.