РИАМО - 31 мар. Правительство Москвы пообещало сохранить легендарный гастроном «Елисеевский», который располагается в центре города, сообщает «Интерфакс».

11 апреля старейший московский гастроном «Елисеевский» прекратит свою работу из-за проблем с регистрацией права собственности и убытков.

«Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять Департамент культурного наследия города Москвы», - говорится в сообщении.

Новость о закрытии известного магазина вызвала бурную реакцию в обществе. Он открылся в 1901 году и считается одной из важных столичных достопримечательностей.

Магазин проработал 120 лет. Он пережил Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну, хрущевскую оттепель и эпоху застоя. В 1990-х по программе приватизации гастроном был акционирован в форму закрытого общества, а в 2000-х в здании провели реставрацию. С тех пор универсам стал одним из любимых мест у москвичей и туристов.

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