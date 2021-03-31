РИАМО - 31 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился своими мыслями о том, что считает самым важным, по его мнению, главное — реализовать себя и состояться в жизни, также важно всегда ответственно относиться к своим обязанностям.

«Мне кажется вот в этом суть. Состояться, реализоваться в 20 лет, найти себя, говорят... Это не так просто, особенно молодому поколению. <…> Мне кажется, что всему свое время, у каждого свой путь. Важно: что бы ты не делал – делать это хорошо. <...> Тогда это приносит удовлетворение», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что также важно быть востребованным, быть нужным для своих родных и близких, для соратников.

Ранее во время вручения первых паспортов РФ школьникам в городском округе Власиха Воробьев отметил, что очень важно реализовывать свои планы и мечты.