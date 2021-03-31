РИАМО - 31 мар. В настоящее время установленные в Подмосковье фандоматы в обмен на вторичное сырье дают людям скидки в магазинах, но власти региона разрабатывают систему, при которой жители будут получать деньги за сдачу вторсырья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы аккуратно работаем, пока деньги не можем тебе дать, но можем дать различные скидки, «квази-деньги». <…> Идеально, когда ты, все-таки, даешь деньги. Мы работаем вместе с правительством, с экологическим оператором, который создан при правительстве, для того, чтобы эту систему внедрить», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что подобная система хороша не только тем, что люди будут получать деньги, но и вторичное сырье обретет новую жизнь.

​До конца года 900 фандоматов установят по всему региону. За каждую банку или бутылку будут начисляться баллы, которые потом можно обменять на вознаграждение. При этом собранные отходы сразу пойдут на переработку без предварительной сортировки.

Фандоматы планируется разместить в торговых центрах и школах. В перспективе они появятся в парках, на автозаправках и во дворах.