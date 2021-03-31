РИАМО - 31 мар. Власти Подмосковья уделяют особое внимание чистой воде, поэтому в регионе готовится программа по модернизации сетей водоснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сети (водоснабжения – ред.) в некоторых районах безнадежно устарели. <…> Поэтому мы сейчас готовим следующую программу: если в твоем микрорайоне старые сети, безнадежно устаревшие, ржавые трубы. Чего воду чистую подавать, если она все равно приходит, так скажем, не лучшего качества», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что многие жители благодарны за чистую воду.​

В Подмосковье уже реализуется губернаторская программа по обеспечению чистой водой местных жителей. По ней за семь лет чистая вода пришла в дома более 2 млн. жителей Подмосковья.

В 2021 году начнется строительство современного водовода в городском округе Люберцы. Он обеспечит подачу чистой питьевой воды от «Мосводоканала» для 45 тыс. жителей поселков в округе. Объект протяженностью более 7 км. сдадут к 2024 году.

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