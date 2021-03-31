РИАМО - 31 мар. Ежегодные обращения к жителям позволяют рассказывать о самых главных изменениях в жизни Подмосковья, следующее обращение намечено на 27 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что выступит с традиционным обращением после того, как президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию.

«Мы ждем послания президента, потому что нужно понять главные акценты и, соответственно, после выступления Владимира Владимировича мы готовим уже сейчас свое. Готовим на основании опросов, проблем, с которыми к нам обращаются люди и которые мы решаем. 27 числа (апреля - ред.) - пока мы так планируем - я также сделаю отчет и представлю программу действий на ближайший период», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Глава региона пояснил, что обращение помогает властям донести логику своих действий до каждого жителя. По словам Воробьева, обращение готовится для того, чтобы жители могли услышать о важных для себя вещах - поликлиниках, детсадах, объездных дорогах, новых парках и так далее.