РИАМО - 31 мар. Главная задача властей Подмосковья — держать контакт с жителями, это помогает решать насущные проблемы региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жителям важно, чтобы ты их слышал, чтобы была реакция. <…> Поэтому ключевая задача и то, на что мы настраиваем людей, которые работают на этих территориях <…> — это постоянно жить в контакте с жителями, постоянно оправдывать их ожидания. И самое поразительно, что чем дальше, тем больше мы видим благодарности. <…> Я благодарен и региональной, и муниципальной команде, что они приняли эту идеологию», - сказал Воробьев в эфире «360».

Он добавил, что современные социальные сети также помогают поддерживать контакт с жителями. Главное условие – это соблюдение этики. ​

Ранее глава региона отмечал, что подмосковные власти должны работать таким образом, чтобы каждый житель чувствовал внимание и поддержку, а также получал ответы на все свои вопросы.

В регионе есть уникальный сервис «Добродел», который помогает жителям без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы. Проект запустили в 2015 году.

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