РИАМО - 31 мар. В действиях ПАО «Россети Московский регион» обнаружили признаки нарушения антимонопольного законодательства, компания уклонялась от заключения соглашения о расторжении договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Действия компании ущемляли интересы ООО «Мирин-Фарм». Энергопринимающие устройства находятся в деревне Коледино в Подольске.

Нарушение нужно прекратить в течение десяти дней. Компания должна направить в адрес общества соглашение о расторжении договора о присоединении энергопринимающих устройств к электросети.

В соответствии с частью 7 статьи 391 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», если предупреждение будет выполнено, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, и исполнителя не будут привлекать к административной ответственности.