РИАМО - 31 мар. Зюзинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летнего москвича, который обвиняется нарушении ПДД, повлекшем смерть подростка в Южном Бутове, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемый привязал с помощью буксировочного троса к заднему бамперу своей машины два тюбинга и решил прокатить двух подростков по 1-му Миргородскому переулку. Тюбинги - это надувные санки для катания с ледяных горок. Когда он разогнался, то одна из ватрушек врезалась в дерево. 15-летний мальчик получил тяжелые травмы и спустя месяц скончался в больнице.

Водитель должен был вызвать полицию, записать фамилии и контакты очевидцев, оказать первую помощь и дождаться полицию. Вместо этого он предпочел скрыться.

Уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения) направлено в Зюзинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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