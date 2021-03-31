РИАМО - 31 мар. Экс-гендиректора ЗАО «Нипром» Наталью Белову обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе предварительного следствия женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого ей преступления», – сказала Иванова.

С 2007 по 2009 годы Белова во время руководства финансово-хозяйственной деятельностью юрлица внесла в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения. Эти данные касались расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Обвиняемая также обеспечила их представление в налоговый орган.

По итогу в бюджет страны не были уплачены налоги на добавленную стоимость и прибыль организации в размере более 235 млн рублей.

Белова находилась в федеральном розыске с 2015 по 2020 годы. Ее нашли в Республике Беларусь, а затем доставили в столицу, чтобы провести следственные действия.

Уголовное дело возбуждено по пункту «Б» части 2 статьи 199 УК РФ. С материалами дела Белова и ее правозащитник ознакомились в соотвествии со статьей 217 УПК РФ. Дело направили в надзорное ведомство с целью решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи его в суд для рассмотрения по существу.