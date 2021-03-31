РИАМО - 31 мар. В Москве после введения второго компонента вакцины от коронавируса заболели около 1 тыс. человек, что составляет около 0,1%, передает «Интерфакс».

Как уточнили в пресс-службе комплекса социального развития мегаполиса, речь идет о вакцинированных пациентах, у которых прошло более 2 недель с момента прививки вторым компонентом.

При этом более 76% из числа заболевших переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме.

Формирование иммунитета после вакцинации от Covid-19 происходит индивидуально, поэтому гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать все меры предосторожности.

Массовая вакцинация против коронавируса стартовала в столице в декабре прошлого года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в мобильных пунктах вакцинации и частных медицинских организациях.

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