РИАМО - 31 мар. Местные жители на прошлой неделе просили убрать строительный мусор на ул. Советской в подмосковном городском округе Долгопрудный, а инспекторы Главгостройнадзора посодействовали в решении этого вопроса, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Граждане оставили жалобы на портале «Добродел» о том, что рядом со стройплощадкой на Советской улице скапливается строительный мусор. Инспекторы добились, чтобы застройщик очистил площадку и направил строительные отходы на утилизацию.

По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, работа с обращениями жителей остается приоритетной для ведомства.

На прошлой неделе при участии инспекторов удалось решить вопрос с восстановлением ограждения на строительной площадке в Раменском округе, приведением в надлежащее состояние стройплощадки в Богородском городском округе, установкой ограждения и информационных щитов в Люберцах, организацией движения пешеходов рядом со строительной площадкой в Долгопрудном, а также другие проблемы.

Всего по теме строительства за неделю на портал «Добродел» поступили 42 обращения. Инспекторы провели более 20 встреч и телефонных разговоров с заявителями.

Также прошли выезды на 10 объектов незаконного строительства. Подтвердилась информация по семи объектам: в Чехове, Ступине, Долгопрудном, Ленинском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Пушкинском округах.

С 1 февраля на портал «Добродел» поступило 299 жалоб по теме строительства.