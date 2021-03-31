РИАМО - 31 мар. Местонахождение автомобилей, которые переместили из-за проведения аварийных или ремонтных работ, 873 московских водителя узнали через приложение «Парковки Москвы» в разделе «Штрафы и эвакуации», сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

«Функция заработала в июле прошлого года. Она помогает узнать, куда переместили машину, если она находилась в зоне проведения аварийных или ремонтных работ, тушения пожара, уборки дороги или проведения массового мероприятия», - сообщает пресс-служба.

Чаще всего перевозом занимаются эвакуаторы ГБУ «Автомобильные дороги». Они бесплатно переставляют машину на ближайшее свободное парковочное место, которое смогут найти.

По всем вопросам, связанным с парковкой, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7 (495) 539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).