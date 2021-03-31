РИАМО - 31 мар. В Подмосковье появятся 43 новых коммерческих объекта, а именно 24 объекта малого бизнеса и 19 – крупного, все они поступили в Центр содействия строительству при правительстве региона за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В числе проектов крупного бизнеса оказались сельскохозяйственное производство с участком 73,12 га из Люберец, база отдыха с участком 33,91 га из Мытищ, пансионат с участком 26,5 га из Волоколамского округа, логистический комплекс с участком 23,06 га из Солнечногорска и другие.

Центр содействия строительству окажет поддержку и малому бизнесу, а именно зданию производственного корпуса с участком в 2,09 га из Серпухова, складу с участком порядка 1,81 га из Подольска, складу с участком 1,66 га из Луховиц, производственно–складскому комплексу по складированию и производству уплотнений и уплотнительных материалов для промышленного оборудования с участком площадью 1,01 га из Богородского округа, а также ангару из Ленинского округа, площадь участка которого составляет 0,2 га.