РИАМО - 31 мар. Проблема обманутых дольщиков все еще актуальна для Подмосковья, однако власти намерены решить ее в самое ближайшее время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На встрече президент лично мне дал срок до конца 2023 года решить проблему дольщиков. Их в максимуме было было 108,5 тыс., к концу этого года останется 19-20,5 тыс. Очень помог президент, он дал финансовую поддержку, мы из регионального бюджета выделили большие деньги для того, чтобы выдать ключи, достроить объекты. Мы это сделаем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что после обеспечения обманутых дольщиков жильем наступает этап строительства социальных объектов, регион вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры.

«Дольщики - это такой нерв, задача который решить, закрыть в 2023 году. Мы это сделаем, я в это верю», - заключил Воробьев.