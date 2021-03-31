РИАМО - 31 мар. На базе Одинцовского филиала МГИМО по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева откроют медицинский университет, в котором будут обучать специалистов по международным стандартам, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Данную тему затронули на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО, участие в котором приняли министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Долгосрочный проект, который осуществляется в совершенно необычной для МГИМО сфере, — по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева МГИМО и группа компаний «Мать и дитя» приняли решение о создании автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Медицинский университет «МГИМО Мед», - сказал на заседании Лавров.

Министр подчеркнул, что образовательный процесс будут вести на площадке клинического госпиталя «Лапино», где в скором времени планируется построить отдельный корпус, а также в стенах Одинцовского филиала МГИМО.

«МГИМО Мед» будет представлять собой современный медуниверситет. В ГК «Мать и Дитя» накоплен уникальный опыт, который будет передаваться студентам.

Данный проект уже поддержали зарубежные партнеры, что позволит обучать будущих врачей по международным стандартам, растить кадры, которые владеют современными методами диагностики и лечения, а также занимаются собственными исследованиями.

Довузовская подготовка в школе, которую создали при Одинцовском филиале МГИМО, начнется в сентябре. В школах Подмосковья будет организована сеть профильных классов. Через год планируется запуск специалитета и ординатуры.

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