РИАМО - 31 мар. Строительство ЦКАД поможет не только разгрузить дороги, но и положительно повлияет на жизнь региона, как с точки зрения экологии, так и экономики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ЦКАД – это была несбыточная мечта. Почему? Потому что огромное количество, десятки, сотни тысяч автомобилей ты выводишь по сути из мегаполиса. Это тебе и экология, и экономика. Поэтому ЦКАД работает. <…> ЦКАД набирает обороты. <…> ЦКАД – это еще один козырь для развития экономики, для развития территории», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что уже в этом году ЦКАД должны будут полностью открыть.​

Губернатор также подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что дорога платная, у жителей есть бесплатные варианты. При этом ЦКАД гораздо комфортнее, свободнее и экологичнее.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса идет в обход населенных пунктов в 50 км от МКАД. Протяженность кольцевой магистрали составляет 336 км.

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