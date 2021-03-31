РИАМО - 31 мар. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году планируют благоустроить городской Парк Победы на Школьной улице Волоколамска, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство территории Парка Победы в Волоколамском городском округе», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Подрядчик должен будет выполнить благоустройство территории. Также планируется расширить досуговую и социальную инфраструктуру в парке.

Парк Победы основали в 2014 году, когда Волоколамск получил звание города воинской славы. Местные жители выбрали его голосованием на портале «Добродел» в 2020 году.

Помимо нацпроекта, объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из федерального, регионального и муниципального бюджетов.