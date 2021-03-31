РИАМО - 31 мар. В столице перед судом предстанет 32-летний житель Подмосковья, мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Во время расследования удалось установить, что в середине декабря водитель Volvo FM-Truck 6x4 ехал в сторону Семеновской набережной. Во время поездки он не учел интенсивность движения и видимость. Из-за этого во время поворота направо при проезде нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу 17-летней девушке, которая пересекала проезжую часть. От травм пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело с целью рассмотрения по существу направлено в Басманный районный суд Москвы. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Центрального административного округа.