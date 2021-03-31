РИАМО - 31 мар. Школьники и студенты столицы в возрасте от 14 до 25 лет смогут воспользоваться проектом «Вокруг профессий» для выбора будущей профессии с учетом индивидуальных особенностей, а также для развития профессиональных качеств, сообщается на сайте мэра Москвы.
Это новое направление проекта «ВРаботе», в котором уже участвуют 10 тыс молодых москвичей и около 200 крупных компаний. Участникам будут доступны полезная информация для поступления, уникальные тестирования, диагностики, обучающий видеоконтент и многое другое.
Новый проект будет состоять из трех блоков. В первом будет доступна информация о программах профориентации. Во втором можно получить консультации по трудоустройству и поступлению на интересующий профиль. В третьем блоке предусмотрена коммуникация с фирмами и их сотрудниками. На несколько дней участники проекта примут на себя роли работников.
Молодым москвичам расскажут о самых популярных сферах работы, среди которых: финансы и аудит, банки и инвестиции, консалтинг, продажи, управление персоналом, маркетинг, массмедиа, культура, госслужба, а также туризм, гостиничное и ресторанное дело, строительство и недвижимость, медицина, ИТ, наука и образование, спорт и многие другие.
Подробную информацию можно найти в соцсетях проектов «Вокруг профессий» и «ВРаботе».
«ВРаботе» — один из восьми проектов офиса «Молодежь Москвы». Он занимается исследованием молодежных интересов и поддержкой молодежных сообществ и некоммерческих организаций. Также для молодежи активно работают проекты «Московский диалог», «Студенческая лига Stand-up», «КиберМосква», «На районе» и «Зачетная Москва».
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