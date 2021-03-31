РИАМО - 31 мар. Школьники и студенты столицы в возрасте от 14 до 25 лет смогут воспользоваться проектом «Вокруг профессий» для выбора будущей профессии с учетом индивидуальных особенностей, а также для развития профессиональных качеств, сообщается на сайте мэра Москвы.

Это новое направление проекта «ВРаботе», в котором уже участвуют 10 тыс молодых москвичей и около 200 крупных компаний. Участникам будут доступны полезная информация для поступления, уникальные тестирования, диагностики, обучающий видеоконтент и многое другое.

«Развивая проект «ВРаботе», мы поняли, что можем помогать с трудоустройством и выбором будущей профессии не только студентам, но и школьникам. В рамках проекта «Вокруг профессий» мы будем сотрудничать со школами и колледжами для проведения совместных с работодателями профориентационных мероприятий. Партнерами станут компании — участники платформы «ВРаботе», — сказал руководитель проектов «ВРаботе» и «Вокруг профессий» Амир Сараков.

Новый проект будет состоять из трех блоков. В первом будет доступна информация о программах профориентации. Во втором можно получить консультации по трудоустройству и поступлению на интересующий профиль. В третьем блоке предусмотрена коммуникация с фирмами и их сотрудниками. На несколько дней участники проекта примут на себя роли работников.

Молодым москвичам расскажут о самых популярных сферах работы, среди которых: финансы и аудит, банки и инвестиции, консалтинг, продажи, управление персоналом, маркетинг, массмедиа, культура, госслужба, а также туризм, гостиничное и ресторанное дело, строительство и недвижимость, медицина, ИТ, наука и образование, спорт и многие другие.

Подробную информацию можно найти в соцсетях проектов «Вокруг профессий» и «ВРаботе».

«ВРаботе» — один из восьми проектов офиса «Молодежь Москвы». Он занимается исследованием молодежных интересов и поддержкой молодежных сообществ и некоммерческих организаций. Также для молодежи активно работают проекты «Московский диалог», «Студенческая лига Stand-up», «КиберМосква», «На районе» и «Зачетная Москва».