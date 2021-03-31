РИАМО - 31 мар. В Подмосковье голосовой помощник сделал 591 тыс звонков с приглашением жителей в возрасте старше 65 лет на бесплатную прививку от Covid-19, сервис работает в регионе с 18 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Голосовой помощник - это дополнительная возможность информировать наших жителей о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, способах записи на нее», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Он добавила, что в первую очередь прививку надо сделать людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями. Это связанно с тем, что они находятся в группе риска.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике, МФЦ, клубах «Активное долголетие». Выбор самого удобного для гражданина прививочного пункта доступен на интерактивной карте. Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах ведется без предварительной записи. На вакцинацию направляет врач после осмотра.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>