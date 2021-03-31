РИАМО - 31 мар. На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» установили барьер из 12 водоналивных бонов, которые помогут избежать подтоплений во время весеннего паводка, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Боны изготовлены специально для этого причала, их длина 30 м, а диаметр – 1 м. Если уровень воды резко повысится, то эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля.

Боны состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции. На полную установку барьера требуется не более 12 часов.

Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком.