РИАМО - 31 мар. Во время внутренней проверки по противодействию коррупции выяснилось, что один из сотрудников столичного ГИБДД имеет автомобиль и недвижимость, значительно превышающие по стоимости его официальный доход, его уволили, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«По результатам проведенной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия», - говорится на сайте.

Инспектор не предоставил сведения о своих расходах. Однако его доходы значительно превышали официальный. Он купил дорогой автомобиль и земельный участок с домом в Подмосковье, но законность получения денег на эти траты подтвердить не смог.

Материалы проверки направлены в органы прокуратуры для принятия решения по существу.