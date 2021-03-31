РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В третий раз по всей стране 29 апреля в рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память» пройдет Международная патриотическая акция «Диктант Победы», жители Люберец смогут поучаствовать в ней и проверить свои знания по истории, сообщает местное отделение партии.

«Каждый гражданин должен знать и чтить историю своей страны. В прошлом году я уже участвовал в диктанте, готовлюсь и в этом. Это уже стало доброй традицией. В 2021 году участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Их составляли эксперты Российского исторического и Военно-исторического обществ, а также сотрудники Российского государственного гуманитарного университета», – сказал депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

В сентябре 2020 года в Люберцах акция прошла на 45 площадках. В ней участвовали глава муниципалитета Владимир Ружицкий, замминистра благоустройства Московской области Алексей Беловодов, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, председатель ОП округа Петр Ульянов и многие другие. Центральной площадкой был музейно-выставочный комплекс. Остальные площадки находились в образовательных учреждениях. В связи с пандемией на местах проведения акции предпринимались все меры безопасности – выдавались средства индивидуальной защиты и санитайзеры, при входе измерялась температура, соблюдалась социальная дистанция.

Коханый добавил, что в 2020 году вопросы диктанта были посвящены главным победным битвам и приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, вопросы будут о трагических событиях первого ее этапа, а также о великих полководцах – Георгии Жукове и Константине Рокоссовском.

В 2021 году выпускники школ, участвовавшие в исторической акции «Единой России» и набравшие максимальное количество баллов, будут иметь льготы при поступлении в высшие учебные заведения по усмотрению образовательной организации. Принять участие в испытании смогут все желающие, пройдя регистрацию на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.