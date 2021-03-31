РИАМО - 31 мар. Прокуратура ЦАО утвердила обвинительное заключение в отношение двоих жителей Подмосковья и одного жителя Набережных Челнов, которые обвиняются в совершении 14 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что фигуранты обзванивали пожилых людей и убеждали их в наличии у них рака. Они заставляли их купить лекарства и медицинское оборудование. Когда деньги переводили на карту, злоумышленники сразу пропадали.

В период с января 2019 года по июль 2020 они похитили деньги у 14 граждан на общую сумму 3,3 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба, направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Сейчас все трое содержатся под стражей. Срок лишения свободы за данное преступление может достигать 10 лет.