РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Центральная детская библиотека «Бригантина» 1 апреля приглашает юных жителей Люберец на онлайн-мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 11:00 пройдет выставка детских рисунков, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В 12:00 «Кино и детская литература» - информационно-познавательная рубрика, посвященная экранизации романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.