РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В городском округе Люберцы в среду стартовал месячник благоустройства, жители могут поучаствовать в субботниках в течение апреля, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Залимхан Гаджиев.

Он провел совещание со всеми управляющими организациями по вопросу подготовки к проведению субботников, организации пунктов питания, выдачи инвентаря и мест проведения уборки.

«С 31 марта в городском округе Люберцы начинаются месячник благоустройства и субботники по санитарной очистке территории муниципалитета. В рамках данной акции каждую субботу в течение месяца будут проводиться субботники: 3, 10, 17 и 24 апреля. Приглашаем всех жителей присоединиться к этому празднику чистоты», - отметил Гаджиев.

Он добавил, что 3 апреля в городском округе состоится торжественное открытие месячника, в ходе которого будет организован парад коммунальной и дорожной техники.