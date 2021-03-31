РИАМО - 31 мар. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова считает, что включение древесно-кустарниковых и строительно-отделочные отходы к ТКО решит ряд коммунальных проблем, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в 89-ФЗ, предлагается устранить противоречия в понятии твердых коммунальных отходов, а именно – приравнять древесно-кустарниковые и строительно-отделочные отходы к ТКО. Поскольку на сегодня древесно-кустарниковые и строительно-отделочные отходы не являются ТКО, региональные операторы не отвечают за их уборку и вывоз.

«Получается, что сбором и утилизацией такого мусора должны заниматься администрации муниципальных образований. Однако нагрузка на местные бюджеты и так велика и финансирование на уборку древесных отходов не всегда предусмотрено в бюджете муниципалитетов», – отметила Полякова.

Она пояснила, что такая ситуация влечет за собой ряд проблем.

«Остатки срезанных деревьев, ветки, мусор от отделочных работ в домах и квартирах – такого типа отходы вывозятся нерегулярно, заполняя дворы и улицы. Люди, конечно, обеспокоены, поступают многочисленные обращения по этому поводу», - отметила Полякова.