РИАМО - 31 мар. Приступая к руководству Подмосковьем, Андрей Воробьев получил напутствие от президента РФ Владимира Путина, который указал на важность служения людям.

«У президента много чему можно научиться, так же как и всем нам есть чему поучиться друг у друга. Наверно, что отличает (президента - ред.), - это эмпатия. В 2012 году я получил наставление от президента, он мне дал напутствие. Смысл напутствия заключался в очень короткой фразе: «Запомни раз и навсегда - не задирай нос, единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье, - это чтобы служить людям». Это я очень хорошо запомнил», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В ноябре 2012 года Воробьев стал временно исполняющим обязанности губернатора Московской области. В должность губернатор он вступил в сентябре 2013 года.