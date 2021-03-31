РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Волонтеров подмосковных Люберец наградили благодарственными письмами губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР городского округа Роман Терюшков встретился с молодежью на базе Гагаринского колледжа. Руководство для почетных гостей провело экскурсию по учреждению.

«Спасибо большое за приглашение, очень приятно оказаться здесь, в очень историческом месте. Мы приехали не с пустыми руками, хотелось бы вас наградить, а после приступим к дискуссии», - сказал Терюшков.

Состоялось награждение людей, которые во время пандемии посвятили себя добровольческой деятельности. Терюшков вручил волонтерам благодарственные письма губернатора. Также волонтеры были награждены благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области. Помимо этого, студенты получили дипломы открытого чемпионата «Молодые профессиональны».

После молодежь смогла задать интересующие вопросы Терюшкову, они касались спорта и волонтерства.