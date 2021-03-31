РИАМО - 31 мар. Архитектора и застройщика в одном лице выберут в ходе торгов для здания детского сада на 340 мест в поселке Развилка Ленинского городского округа, ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Деньги на проект выделят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» из регионального и муниципального бюджетов.

«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и строительство детского сада на 340 мест в Ленинском городском округе», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Победитель аукциона на снижение должен будет одновременно выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию детского сада, а также построить само здание, поставить в него оборудование и ввести в эксплуатацию.

В проекте необходимо будет учесть функции объекта и возраст воспитанников. Интерьерное решение и благоустройство учреждения должны будут соответствовать ТЗ и удовлетворять сотрудников и детей.

В 2020 году в Ленинском округе построили три детских сада: один на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное» и два на 120 мест каждый в поселке Развилка.