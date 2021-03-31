РИАМО - 31 мар. Зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Василий Баландин принял участие в III ежегодном форуме по цифровизации строительства «Forum. Digital Constraction 2021», где представил опыт Подмосковья в этой области, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мероприятие проходило в онлайн формате, прямая трансляция велась на платформе в Youtube. Участники пленарного заседания рассмотрели ведущие тенденции и ключевые аспекты цифровизации строительства на современном этапе, включая правовые, экономические и технических нюансы.

Во время своего выступления Баландин поделился опытом региона и продемонстрировал практическую работу ЦИОГВ Московской области по цифровизации градостроительного блока, а также рассказал о том, какие применяются технологические решения при оказании услуг органами власти в сфере строительства, и как они упрощают процесс регулирования граддеятельности.

«В Московской области цифровые решения в сфере градостроительства основываются на трех «китах», то есть на трех информационных системах: информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Московской области, региональная географическая информационная система (РГИС) и система управления градостроительной деятельностью министерства жилищной политики Московской области», - отметил он.

По словам зампредседателя, все три системы интегрированы в единую цифровую платформу, что позволяет хранить, обрабатывать, анализировать информацию и использовать ее для оказания государственных и муниципальных услуг в градсфере, а также оперативно и эффективно реализовывать задачи по улучшению их качества.

Также он добавил, что вышеперечисленные системы интегрированы с порталом госуслуг Московской области (РПГУ МО), который является единой технической точкой входа для предоставления согласований и разрешений, а любая услуга начинает работать с момента поступления заявки через портал.

Всего градостроительный блок Московской области включает 33 услуги, из них 10 региональных, 6 муниципальных и 17 услуг предоставляется федеральными органами: 14 из них уже доступны на РПГУ МО, еще 3 планируется реализовать до конца этого года.

В завершении Василий Баландин рассказал о том, что для жителей региона и представителей бизнеса Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» был создан ряд онлайн-сервисов, которые позволяют не выходя из дома получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения.

Такие ресурсы, как «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ» доступны на геопортале Подмосковья. Сервисы сильно востребованы среди пользователей, что говорит о реальной пользе для жителей и предпринимателей, которые получают актуальную информацию и экономят время.