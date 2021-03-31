РИАМО - 31 мар. Ковидные койки в подмосковных больницах на 80% заняты людьми старше 55 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас сейчас на койках, наверное, 80% - это люди 55+, и очень многие болеют тяжело. Даже те, кто выздоровел, очень долго чувствуют слабость и не в себе, что называется», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что в этой связи очень важен вопрос вакцинации населения от Covid-19, а также разъяснительная работа об особенностях прививки.

В Московской области прививку от коронавируса сделали около 500 тыс. человек при целевом показателе в 3-3,5 млн человек. Каждый день в Московской области прививают по 15 тыс. жителей.

Воробьев подчеркнул, что вакцинация позволит избежать третьей волны пандемии.

Вакцинироваться в Подмосковье можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Записаться на прививку от Covid-19 можно через портал Госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ. Вакцинироваться можно через 30 дней после проведения любых других прививок.

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