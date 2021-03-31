РИАМО - 31 мар. Репинская развязка, связавшая «старые» и «новые» Химки, вышла на стопроцентную загруженность уже на второй день после открытия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Репинская развязка была построена по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Репинская развязка. Мы тоже о ней говорили (с Путиным - ред.). Она не бог весть какое инженерное сооружение, но со второго дня уже была загружена на 100%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Развязка улучшила транспортную доступность для 260 тыс. жителей Химок.

Движение по Репинской развязке запустили в конце января. Новый дорожный объект упростил подъезд транзитного транспорта к промышленной части города, где расположено более 1,4 тыс. различных предприятий.

Развязка расположена на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Ее начали строить в 2019 году. Масштабный транспортный проект завершили за один год.