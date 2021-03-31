РИАМО - 31 мар. На подмосковном полигоне Алабино в Наро-Фоминском городском округе военные провели первую репетицию парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Федеральное агентство новостей.

Парад традиционно пройдет в Москве 9 мая. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в нем примут участие более 12 тыс. человек личного состава.

Из техники в этом году запланировано участие 190 наземных машин и 76 воздушных. Среди них 35 образцов новинок и модернизированной техники.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, присутствие иностранных гостей на параде остается под вопросом.