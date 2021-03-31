РИАМО - 31 мар. Ультрасовременная детская больница, которая появится в Красногорске, сможет принимать юных пациентов не только из Подмосковья, но и из других регионов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень сложный проект - Красногорская детская больница. Она ультрасовременная, дорогая, (создается - ред.) по президентскому проекту. Стоит порядка 14 млрд рублей. Сегодня нет в Подмосковье всех профилей, по которым можно лечить детей, и родители часто вынуждены то в одно, то в другое место возить малышей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, президент РФ Владимир Путин поддержал создание детской больницы в Подмосковье, несмотря на значительную стоимость строительства.

«Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно и иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что вместе с этим регион продолжит ремонтировать и строить поликлиники.

Данный объект будут возводить в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы финансируются за счет средств федерального и регионального бюджетов. Реализовать проект планируют в 2023 год.

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение», целью которого является обеспечение увеличения средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году, превышает 1,7 трлн рублей.