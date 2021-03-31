РИАМО - 31 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что во время закрытых встреч с президентом РФ Владимиром Путиным ему приходится отстаивать важные для жителей региона проекты.

16 марта Воробьев отчитался перед Путиным о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье и реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Все важное, стратегическое журналисты показывают, освещают. Что касается закрытой части, то президент очень информированный человек, к нему поступают обращения, различные ситуации в самых разных сферах. <…> Когда уходят камеры, ты должен защитить то, с чем пришел к президенту, это серьезные вопросы. Ты должен знать все детали и нюансы. Ты должен убедить, что твоя просьба, твое обращение стоят того и имеют значение для огромного количества людей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что без журналистов также обсуждаются разного рода закрытые темы.

В ходе мартовской встречи Воробьев поблагодарил главу государства за содействие в развитии транспортной инфраструктуры в Московском регионе. Так, губернатор напомнил, что Путин дал старт масштабному проекту создания ЦКАД.