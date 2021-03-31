РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР Люберец Роман Терюшков вручил благодарность сотрудникам «Тензо.М» за пропаганду здорового образа жизни, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Терюшков и глава Люберец Владимир Ружицкий посетили предприятие «Тензо.М». Оно занимается разработкой промышленных весов. Почетным гостям провели экскурсию по предприятию.

Позже сотрудники «Тензо.М» получили благодарность министра физической культуры и спорта Московской области за пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта.

«У нас Люберцы богаты большими крупными предприятиями, на которых производится эксклюзивная продукция. «Тензо.М» не исключение, здесь выпускаются весоизмерительные приборы. Здесь уникальные люди - это свыше 400 сотрудников высшей квалификации, которые днем и ночью производят высокоточные весовые приборы. Они используются повсеместно, а все заезды на территорию РФ также оборудованы теми измерительными приборами, которые выпускаются здесь», - сказал Терюшков.