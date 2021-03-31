РИАМО - 31 мар. Загруженность московских дорог в среду вечером достигла 9 баллов из 10 возможных, плотность движения должна к 20 часам уменьшиться до 7 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Полностью встало Третье транспортное кольцо, на нем произошло множество ДТП. Самая тяжелая ситуация в районе Савеловского вокзала и в Лужниках.

Самые сильные затруднения в центре на Николоямской улице, на Большой Лубянкке, на Садовом кольце в Таганском районе и районе Чистых Прудов, а также на Новом Арбате и на улице Серафимовича. Затруднения наблюдаются по всему Садовому кольцу.

Сильные пробки на улице Обручева, на Ленинградском проспекте и на Проспекте Мира.

На МКАДе пробки сохраняются на пересечении с Ленинградским, Новорязанским, Новоегорьевским, Каширским, Киевским, Можайским и Ярославским шоссе.

К 19:00 загруженность дорог должна снизиться до 8 баллов, а в 20:00 до 6 баллов.