РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В Климовской городской больнице №2 по состоянию на 31 марта вакцинировали от коронавируса 4,9 тыс человек, сделать прививку приглашают всех желающих, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

В горбольнице №2 продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в Подольске вакцинировали более 20 тыс человек.

«Приглашаем всех на вакцинацию, особенно лиц старше 60 лет. Мы организуем выездные бригады и можем выехать на предприятие, в другое удобное место. Главная цель – защитить себя и своих близких», – говорится в сообщении.

Граждане, прошедшие вакцинацию, должны продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение трех недель после второй прививки. Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет больше 92%.

Это особенно важно для лиц старше 60 лет – у них риск тяжелого течения заболевания и осложнений высок. Именно для них надежная иммунная защита от Covid-19 с помощью вакцинации наиболее необходима.

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