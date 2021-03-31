РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Нарушителей, вовремя не оплативших штрафы, выявили в ходе рейда на станции МЦД-2 Павшино в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Пятерых нарушителей с неоплаченными штрафами на общую сумму 25 тыс рублей выявили в ходе межведомственного рейда на станции МЦД-2 Павшино.

«Если штраф вовремя не оплачивается, применяется много санкций, иностранным гражданам вплоть до запрета на выезд за границу», - пояснил начальник межмуниципального управления №9 Административно-пассажирской инспекции Московской области Роман Курбанов.