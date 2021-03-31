РИАМО - 31 мар. В системе образования России насчитывается свыше 32 тыс детей с аутизмом, сообщил директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) Артур Хаустов.

«Сейчас в систему образования включены более 32 тыс детей с расстройством аутистического спектра. И за последние три года численность таких детей возросла существенно – ровно два раза. Такова статистика в системе образования», – отметил Хаустов на заседании клуба «10.12» в студии «Радио 1».

Он подчеркнул, что не знает точных цифр по динамике заболевания в системе здравоохранения, однако на сегодня в стране официально зарегистрировано более 40 тыс детей с аутизмом.

Хаустов отметил, что этот недуг – это нарушение психологического развития. И с точки зрения терминологии РАС нельзя назвать заболеванием.

«Заболевание – это то, что связано с инфекцией, которой можно заболеть. Заболеть аутизмом, приобрести это нарушение нельзя. Оно может развиться. Предпосылки, и это достоверно известно, – генетические», – сказал эксперт.

По его словам, аутизм может проявляться в случаях, если с генетической предрасположенностью сочетаются какие-то неблагоприятные факторы окружающей среды – от инфекций до длительной разлуки с матерью.

Ежегодно 2 апреля во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. В преддверии этого дня в студии «Радио 1» в доме правительства Подмосковья прошло заседание клуба «10.12», в ходе которого подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова вместе с волонтерами, общественниками и экспертами обсудила помощь детям с аутизмом.

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