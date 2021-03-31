РИАМО - 31 мар. В Подмосковье этой весной высадят более 6,6 млн цветов в рамках благоустройства муниципалитетов после зимы, цветы появятся на 2 тыс цветниках, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Мы активно готовимся к весенней высадке цветов на городских цветниках и клумбах. Всего к посадке планируется 6,6 млн цветов. Старт высадки запланирован на 24 апреля», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Высадка начнется, когда пять дней подряд столбики термометра будут держаться выше отметки плюс 12 градусов. До 20 апреля коммунальные службы округов подготовят почву, клумбы очистят от сорняков, и подготовят посадочный материал.

В регионе высадят тюльпаны, бегонии, тагетесы (бархатцы), виолы, лаванды, петунии, цинерарии и другие цветы.