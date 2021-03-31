РИАМО - 31 мар. В бывших доходных домах М.В. Голубицкой и Е.А. Шаблыкиной в районе Хамовники проведут капитальный ремонт крыш, сообщается на официальном сайте мэра столице.

«В обоих зданиях рабочие полностью заменят кровельное покрытие, частично или полностью стропила и мауэрлат, а также ограждения, починят систему водостока. При необходимости заменят обрешетку, люки и выходы на чердак и кровлю. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитными составами», - говорится в сообщении.

Эти жилые дома являются объектами культурного наследия. Дом Голубицкой располагается на улице Остоженка. Его построили в 1842 году. В 1890 году в застройку внесли значительные изменения.

Доходный дом Шаблыкиной находится на переулке Сивцев Вражек. Здание построили в 1906 году. В декоре главного фасада шестиэтажного дома архитектор использовал неогреческие мотивы. Парадный вход украшают колонны, поддерживающими широкий антаблемент. Здесь в 1920 году поселился художник, представитель русского символизма и модерна Михаил Нестеров.