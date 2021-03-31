РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Мужчина украл велосипед из подъезда дома в Балашихе, полицейские задержали злоумышленника, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что из тамбурного помещения дома на улице Автозаводской был похищен его велосипед. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления доставлен 24-летний житель Электростали. Имущество злоумышленник продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан под подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.