РИАМО - 31 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также сотрудники администрации главы государства подали декларации о доходах за 2020 год, передает ТАСС.

«Да. Сдали (декларации - ред.). Они будут опубликованы в установленные сроки», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В соответствии с российским законодательством высокопоставленные чиновники обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе каждый год до 1 апреля.

Сведения публикуют на сайтах органов власти в течение 14 дней после проверки деклараций о доходах.